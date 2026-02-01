Gold-Silver Price: चांदी आज 25 हजार फिर टूटी, सोना भी भरभराकर गिरा, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव

एमसीएक्स पर लगातार मंदी का सीधा असर राजधानी जयपुर समेत पूरे देश के सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है। सर्राफा बाजार में भी सोना-चांदी की कीमतें लगातार गिर रही हैं। इस दौरान सर्राफा व्यापारी आम लोगों से महंगे दाम पर सोना-चांदी खरीदने से बच रहे हैं। क्योंकि, बाजार में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। जयपुर के एक सर्राफा व्यापारी ने बताया कि शनिवार को सर्राफा बाजार में चांदी 2 लाख 92 हजार रुपए में बंद हुई, वहीं सोने के भाव 1 लाख 58 हजार में बंद हुए।