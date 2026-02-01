Govt Job: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इन 5 भर्तियों में युवाओं का जबरदस्त उत्साह, अब तक 6 लाख से अधिक आवेदन

RSSB: जयपुर। प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कई भर्तियों में अब तक लाखों फॉर्म भरे जा चुके हैं और अंतिम तिथि नजदीक आते ही आवेदन की रफ्तार और तेज हो गई है।