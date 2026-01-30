Rain Alert 31 january : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, जानें 31 जनवरी को कहां-कहां होगी बारिश

Rajasthan weather Update: जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर–पश्चिम भारत पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक दिखाई देगा। ईरान के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में बना चक्रवाती परिसंचरण तंत्र और तेज उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हवाएं मौसम में बदलाव ला रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।