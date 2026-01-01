मतदाता जागरूकता के लिए निकाली पदयात्रा, पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं का सम्मान

जयपुर. मेरा युवा भारत (केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन) की ओर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन स्कूल में पदयात्रा का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत नव मतदाताओं के सम्मान से हुई। हाल ही में नव मतदाता बने 15 से अधिक युवाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया एवं शत प्रतिशत मतदान की अपील की गई। जिसके बाद सभी पदयात्रियों को मतदाता शपथ दिलाई गई।

जिला युवा अधिकारी पंकज यादव और प्राचार्य अर्चना अग्रवाल ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान युवाओं ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव, मताधिकार का करें उपयोग और शत प्रतिशत मतदान से संबंधित तख्तियों को प्रदर्शित करते हुए आमजन को जागरूक किया।