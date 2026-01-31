Gold-Silver Price Crash : गोल्ड–सिल्वर अभी खरीदें या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? 

सोना और चांदी के बाजार में पिछले दो दिनों से उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसने सोना-चांदी के कारोबार से जुड़े व्यवसाइयों से लेकर आम लोगों तक के बीच हलचल मचाकर रखी हुई है। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक हो रहा है कि आज सोने-चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई है या गिरावट आई है? इन सब के बीच सोना-चांदी के भाव हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं।



शनिवार, 31 जनवरी 2026 की सुबह तक बाजार में जो अस्थिरता रही, उसे लेकर जयपुर के ज्वेलरी कारोबारियों और इस क्षेत्र से जुड़े एस्पर्ट्स खरीदारों को 'बाय ऑन डिप' यानी गिरावट पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।