Water Conservation: जयपुर के कानोता, चंदलाई और नेवटा बांध होंगे प्रदूषण मुक्त, सरकार ने शुरू किया वैज्ञानिक अध्ययन

Water Quality: जयपुर. राज्य सरकार जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब जयपुर के तीन प्रमुख बांध—कानोता, चंदलाई और नेवटा—को प्रदूषण मुक्त कर स्वच्छ और उपयोगी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग ने भारत सरकार से अधिकृत विशेषज्ञ एजेंसी को इन बांधों के विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन का जिम्मा सौंपा है।

विशेषज्ञों की टीमें बांधों के जल की गुणवत्ता, प्रदूषण के स्रोतों, जल प्रवाह की स्थिति तथा पारिस्थितिक संतुलन का गहन सर्वेक्षण कर रही हैं। अध्ययन में जीआईएस आधारित मानचित्रण, जैव विविधता संरक्षण, आधुनिक जल उपचार तकनीकों का उपयोग और स्थानीय आजीविका सृजन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर शीघ्र ही राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।