Hailstorm Alert: 31 जनवरी को राजस्थान के 14​ जिलों में ओलावृष्टि, 3 जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं

Rain Forecast: जयपुर। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। सक्रिय हो रहे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 जनवरी को राजस्थान के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और ओलों के साथ मौसम बिगड़ सकता है।