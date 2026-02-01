कानोता-चंदलाई-नेवटा… जयपुर के नए इको टूरिज्म ठिकाने

कानोता, चंदलाई और नेवटा बांधों को जयपुर के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी है। जल संसाधन विभाग ने काम शुरू कर दिया है और तीनों बांधों के पानी को साफ करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करा रहा है। सैर-सपाटा, बोटिंग, डे-नाइट, ग्रीन लैंडस्केप से पर्यटक आकर्षित होंगे। तीनों बांधों का पानी साफ होगा और पर्यटकों को गंदे पानी की बदबू भी परेशान नहीं करेगी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 15 फरवरी तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उसी आधार पर पर्यटन से जुडी गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।