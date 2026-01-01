30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Alert : राजस्थान में शनिवार से बदलेगा मौसम, तीन जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शनिवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश और कुछ जिलों में ओलावृष्टि होगी। मौसम केन्द्र ने इसका अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jan 30, 2026

Play video

Rajasthan Weather Update: फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में शनिवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश और कुछ जिलों में ओलावृष्टि होगी। मौसम केन्द्र ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। शेष जिलों में बारिश और मेघगर्जन का यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम केन्द्र के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

1-2 फरवरी को भी उत्तरी व पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश/मावठ का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इधर, शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में कोहरे का असर रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 09:42 pm

Published on:

30 Jan 2026 09:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert : राजस्थान में शनिवार से बदलेगा मौसम, तीन जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pension Scheme: राजस्थान के 91,70,000 पेंशनधारकों को राहत, नवंबर भुगतान पूरा, दिसंबर की 1105 करोड़ रुपए राशि जल्द जारी

जयपुर

जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2026: आर्द्रभूमियों और परिंदों के संरक्षण का दो दिवसीय महोत्सव

जयपुर बर्ड फेस्टिवल
जयपुर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुलिस मुख्यालय में मौन रखकर दी श्रद्धांजलि

जयपुर

5 से 8 फरवरी तक होगा इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन, जयपुर में दिखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 20 देशों के स्टोन

जयपुर

Gold-Silver Price: ‘सिर्फ बिंदी-सिंदूर ही बचा है…’ सोशल मीडिया पर छलका गरीब-मिडिल क्लास महिलाओं का दर्द

Gold-Silver Price
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.