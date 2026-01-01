Weather Alert : राजस्थान में शनिवार से बदलेगा मौसम, तीन जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: फाइल फोटो
जयपुर। राजस्थान में शनिवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश और कुछ जिलों में ओलावृष्टि होगी। मौसम केन्द्र ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। शेष जिलों में बारिश और मेघगर्जन का यलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम केन्द्र के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
1-2 फरवरी को भी उत्तरी व पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश/मावठ का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इधर, शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में कोहरे का असर रहा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग