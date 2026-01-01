Weather Alert : राजस्थान में शनिवार से बदलेगा मौसम, तीन जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में शनिवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश और कुछ जिलों में ओलावृष्टि होगी। मौसम केन्द्र ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। शेष जिलों में बारिश और मेघगर्जन का यलो अलर्ट जारी किया है।