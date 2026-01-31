31 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Weather Alert: राजस्थान के 3 जिलों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को फिर शीतलहर और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से फिर मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं। देश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में एक नए मजबूत पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के उत्तर-पूर्व और पश्चिम के कुछ भागों में 2 फरवरी तक शीतलहर चलने और 3 जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Jan 31, 2026

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में आज से फिर मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में एक नए मजबूत पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव को लेकर हिमालय तराई क्षेत्र में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश व शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

जिसके असर से राजस्थान के उत्तर-पूर्व और पश्चिम के कुछ भागों में 2 फरवरी तक शीतलहर चलने और 3 जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश में विक्षोभ का प्रभाव 4 फरवरी तक रहने की संभावना है।

इन 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश के मौसम में आज से फिर एक बार बड़ा बदलाव होने की आशंका है। मौसम केन्द्र के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली में आज बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश और मेघगर्जन का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम केन्द्र के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

वसंत ऋतु में फिर शीतलहर

1-2 फरवरी को भी उत्तरी व पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश/मावठ का दौर जारी रहने की संभावना है। 4 फरवरी तक प्रदेश के मैदानी इलाकों में ठिठुराने वाली सर्दी का असर रहने की आशंका है। मौसम में बदलाव के चलते दिन में तापमान स्थिर रहने और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

अन्य राज्यों में भी मौसम का असर

मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका के चलते 31 जनवरी व एक फरवरी को दो दिन ऑरेंज अलर्ट रहेगा। जबकि जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम व ओडिशा में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई हैं। आइएमडी के अनुसार 31 जनवरी व 1 फरवरी को राजस्थान, दिल्ली, पंजाब समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं इन राज्यों के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने से शीतलहर बढ़ने तथा घने कोहरे का प्रभाव रहने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Jan 2026 06:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert: राजस्थान के 3 जिलों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को फिर शीतलहर और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट
