Weather Alert: राजस्थान के 3 जिलों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को फिर शीतलहर और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका के चलते 31 जनवरी व एक फरवरी को दो दिन ऑरेंज अलर्ट रहेगा। जबकि जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम व ओडिशा में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई हैं। आइएमडी के अनुसार 31 जनवरी व 1 फरवरी को राजस्थान, दिल्ली, पंजाब समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं इन राज्यों के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने से शीतलहर बढ़ने तथा घने कोहरे का प्रभाव रहने की संभावना है।