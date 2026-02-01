जयपुर में इंसानियत तार-तार: एक दिन की नवजात नाले में फेंकी, कचरा बीनने वाले की सतर्कता से मौत के मुंह से लौटी मासूम

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब चार बजे कल्लन शाह कॉलोनी के पास स्थित एक नाले में एक कपड़े की पोटली पड़ी थी। उसी दौरान वहां से गुजर रहे एक कचरा बीनने वाले की नजर उस पर पड़ी। जब उसने पोटली में हलचल देखी, तो वह दंग रह गया। पास जाकर देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची लिपटी हुई थी। उस व्यक्ति ने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को एकत्र किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।