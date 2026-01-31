Weather Alert Rajasthan : राजस्थान में मौसम बिगड़ा, बारिश और ओलावृष्टि, फिर आया नया अलर्ट

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बीते साल के मुकाबले इस साल जनवरी माह में बीते साल के मुकाबले सामान्य से कुछ जगहों पर अधिक रही। चार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए है। दक्षिणी राजस्थान को छोड़कर अन्य जगहों पर सामान्य से अधिक मावठ की बारिश दर्ज की गई। तापमान दो से चार दिन शेखावटी क्षेत्र में माइनस और जीरो डिग्री में दर्ज किया गया। कोहरा भी ज्यादा दर्ज हुआ। रबी की फसलों के हिसाब से मौसम अनुकूल रहा। फरवरी की शुरुआत में कुछ जगहों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे। फरवरी के आखिरी दो सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी होगी। 15 फरवरी तक सर्दी का असर रहेगा।