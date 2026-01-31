31 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

प्रसादी की बोलकर कई घरों से चंदे की उगाही… हूपर चालक बोला-ऐसा कुछ नहीं

शहर के खातीपुरा इलाके की कई कॉलोनियों में गुरुवार रात प्रसादी करने के नाम पर ठगी की वारदात हुई। चौंकाने वाला तथ्य यह था कि खुद को हूपर के साथ चलने वाला सहायक बताकर एक व्यक्ति कई घरों से 100, 200, 500 रुपए तक ले गया। वारदात का पता शुक्रवार सुबह उस समय चला जब [&hellip;]

जयपुर

image

Amit Pareek

Jan 31, 2026

शहर के खातीपुरा इलाके की कई कॉलोनियों में गुरुवार रात प्रसादी करने के नाम पर ठगी की वारदात हुई। चौंकाने वाला तथ्य यह था कि खुद को हूपर के साथ चलने वाला सहायक बताकर एक व्यक्ति कई घरों से 100, 200, 500 रुपए तक ले गया। वारदात का पता शुक्रवार सुबह उस समय चला जब इलाके में रोजाना आने वाला हूपर चालक पहुंचा। वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे उनके घरों की घंटी बजाकर एक शख्स ने कहा कि शुक्रवार को प्रसादी का आयोजन है वह चंदा लेने आया है। कुछ महिलाओं ने बिना पूछताछ के मांगा गया चंदा दे दिया। वहीं जिन्होंने सुबह आने को कहा उनको उस ठग ने कहा कि प्रसादी के कारण कल हूपर नहीं आएगा। ऐसे में मजबूर होकर बाकी घरों से भी वह रकम लेकर चलता बना। हालांकि कुछेक घरों से उसे भगा दिया गया। अगले दिन जब रोजाना आने वाला हूपर चालक पहुंचा और लोगों ने चंदे की बात बताई तब मामला खुला। हूपर चालक का कहना था कि कोई ठग नगर निगम की आड़ लेकर ठगी की वारदात कर गया। उसने किसी भी प्रसादी आयोजन से अनभिज्ञता जताई। इलाके में मामला काफी चर्चा में रहा। अभी तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

यहां की वारदात.... प्रभात कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, नरेड़ा कॉलोनी, जगन्नाथपुरा, परिवहन नगर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 07:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रसादी की बोलकर कई घरों से चंदे की उगाही… हूपर चालक बोला-ऐसा कुछ नहीं
Story Loader

