प्रसादी की बोलकर कई घरों से चंदे की उगाही… हूपर चालक बोला-ऐसा कुछ नहीं

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे उनके घरों की घंटी बजाकर एक शख्स ने कहा कि शुक्रवार को प्रसादी का आयोजन है वह चंदा लेने आया है। कुछ महिलाओं ने बिना पूछताछ के मांगा गया चंदा दे दिया। वहीं जिन्होंने सुबह आने को कहा उनको उस ठग ने कहा कि प्रसादी के कारण कल हूपर नहीं आएगा। ऐसे में मजबूर होकर बाकी घरों से भी वह रकम लेकर चलता बना। हालांकि कुछेक घरों से उसे भगा दिया गया। अगले दिन जब रोजाना आने वाला हूपर चालक पहुंचा और लोगों ने चंदे की बात बताई तब मामला खुला। हूपर चालक का कहना था कि कोई ठग नगर निगम की आड़ लेकर ठगी की वारदात कर गया। उसने किसी भी प्रसादी आयोजन से अनभिज्ञता जताई। इलाके में मामला काफी चर्चा में रहा। अभी तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।