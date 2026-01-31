IMD Rain Alert: राजस्थान के इन 15 जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट, 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने इसके बाद एक और नया बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक, 2 फरवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 3-4 फरवरी तक जारी रह सकती हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिमी व दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई है।