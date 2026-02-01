1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

CM Bhajanlal Gift : सीएम भजनलाल की जयपुर को भूमिगत पार्किंग की सौगात, अब हाईकोर्ट सर्कल से स्टेच्यू सर्कल तक जाम से मिलेगी राहत

CM Bhajanlal Gift : सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान बजट से पूर्व जयपुर को भूमिगत पार्किंग की सौगात दी है। अब हाईकोर्ट सर्कल से स्टेच्यू सर्कल तक भगवानदास रोड (जनपथ) पर लगने वाले जाम से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 01, 2026

Rajasthan CM Bhajanlal gifts Jaipur underground parking facilities now High Court Circle to Statue Circle traffic congestion get relief

सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की नवनिर्मित अंडरग्राउंड वाहन पार्किंग का किया लोकार्पण। फोटो पत्रिका

CM Bhajanlal Gift : राजस्थान हाईकोर्ट के सामने भूमिगत पार्किंग की शनिवार को सौगात मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण व स्वर्ण जयंती समारोह में पार्किंग का लोकार्पण किया। अब हाईकोर्ट सर्कल से स्टेच्यू सर्कल तक भगवानदास रोड (जनपथ) पर लगने वाले जाम से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क पर खड़े होने वाले वाहन अब पार्किंग में खड़े हो सकेंगे।

समारोह में सीएम भजनलाल ने रिमोट का बटन दबाकर पार्किंग का लोकार्पण किया और इससे मिलने वाली बड़ी राहत के बारे में बताया। 2 स्तरीय इस भूमिगत पार्किंग में 511 चार पहिया और 190 दोपहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। पार्किंग में 7 लिफ्ट की सुविधा भी है। पार्किंग को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पार्किंग में वाहन चालक भवानीसिंह मार्ग से प्रवेश कर सकेंगे, जबकि भगवानदास रोड से निकास करेंगे। निकास गेट हाईकोर्ट के सामने से होगा।

प्रमुख कार्यालय होने से वाहनों का दबाव ज्यादा

पार्किंग शुरू होने से अम्बेडकर सर्कल और स्टैच्यू सर्कल के बीच यातायात सुगम होगा। अभी सड़क पर वाहन खड़े होने से वाहनचालकों के आवागमन के लिए जगह कम मिलती थी। इस सड़क पर हाईकोर्ट, सचिवालय, आयकर विभाग, कृषि पंत भवन स्थित है, जिनमें रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है, जिससे बड़ी संख्या में वाहन आने से जाम लग जाता था।

वहीं इन कार्यालयों में कार्मिकों का भी इसी मार्ग से आवागमन होता है। ऐसे में सुबह-शाम जाम की परेशानी अधिक बढ़ जाती थी।

खास क्यों है ये पार्किंग

1- 511 चार पहिया हो सकेंगे एक साथ खड़े
2- 190 दो पहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता
3- 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई भूमिगत पार्किंग

ये भी पढ़ें

Jodhpur News : जोधपुर में वर्षों पुरानी बंद तिजोरी जैसे ही खोली गई, लोग खिल-खिलाकर लगे हंसने, जानें क्यों?
जोधपुर
Jodhpur decades-old safe When opened people burst into laughter Find out why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM Bhajanlal Gift : सीएम भजनलाल की जयपुर को भूमिगत पार्किंग की सौगात, अब हाईकोर्ट सर्कल से स्टेच्यू सर्कल तक जाम से मिलेगी राहत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur One-Way : जयपुर की जनता को बड़ी राहत, राजापार्क में फिर से शुरू हुआ वन-वे ट्रैफिक

Jaipur people Great relief one-way system has been restarted in Raja Park
जयपुर

Central Park Controversy : जयपुर में भूमिगत पार्किंग शुरू, इधर सेंट्रल पार्क पर छिड़ा विवाद, जानें क्यों

Jaipur underground parking Start Central Park Controversy erupts signature campaign launched find out why
जयपुर

जयपुर में नशे पर करारा वार: 8 लाख की MD ड्रग्स बरामद, 2.56 करोड़ रुपए से अधिक के जब्त मादक पदार्थ नष्ट

Jaipur News
जयपुर

Union Budget 2026 Expectations : केंद्रीय बजट से राजस्थान को है ये उम्मीदें, क्या जयपुर को एम्स और मेट्रो विस्तार की वित्तीय स्वीकृति मिलेगी?

Union Budget 2026 Expectations Rajasthan has these expectations Jaipur demands AIIMS hospital and metro expansion
जयपुर

Jaipur: कानोता-चंदलाई-नेवटा बांध पर डे-नाइट टूरिज्म, बोटिंग-ग्रीन लैंड बनेंगे, 15 फरवरी तक DPR तैयार

बांधों से पानी के सैंपल लेते वैज्ञानिक, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.