Jodhpur News : जोधपुर में वर्षों पुरानी बंद तिजोरी जैसे ही खोली गई, लोग खिल-खिलाकर लगे हंसने, जानें क्यों?

Jodhpur News : जोधपुर नगर निगम के पुराने कार्यालय में वर्षों से बंद पड़ी एक तिजोरी उस समय मजाक और चर्चा का कारण बन गई, जब उसे खुलवाने पर अंदर से महज एक रुपया ही निकला। हैरानी की बात यह रही कि तिजोरी खुलवाने की प्रक्रिया में निगम को करीब ढाई हजार रुपए खर्च करने पड़े।