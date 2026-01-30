Rajasthan Expressways : राजस्थान में बनेंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, सफर होगा आसान, इन 2 पर चल रहा है काम

Rajasthan Expressways : राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनेंगे। इन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद सफर आसान हो जाएगा। इन 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। फिलहाल अभी 2 एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो चुका है। पहले फेज में कोटपूतली-किशनगढ़ और ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस वे पर काम शुरू किया है। ये दोनों एक्सप्रेस वे नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है।