Rajasthan Expressways : राजस्थान में बनेंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, सफर होगा आसान, इन 2 पर चल रहा है काम

Rajasthan Expressways : राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनेंगे। इन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद सफर आसान हो जाएगा। इन 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। फिलहाल अभी 2 एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो चुका है। पहले फेज में कोटपूतली-किशनगढ़ और ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस वे पर काम शुरू किया है। ये दोनों एक्सप्रेस वे नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है।
राजस्थान सरकार ने 2024-25 के बजट में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। इन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद राज्य में कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इनकी खासियत यह भी है कि कई जगह सफर का समय घटकर आधा हाे जाएगा। जानकर आश्चर्य होगा अभी तक राजस्थान में स्टेट और नेशनल हाइवे हैं। एक्सप्रेस-वे पहली बार बनाए जाएंगे।
जयपुर रिंग राेड बालावाला के नजदीक जुड़कर अमृतसर-जामनगर ईकाेनामिक कॉरीडोर से कनेक्ट हाेगा। 350 किमी लंबा एक्सप्रेस-वे दूदू, किशनगढ़, अजमेर और जाेधपुर जिलाें काे जाेड़ेगा। इस रूट पर अभी हाइवे से 390 किलोमीटर दूरी काे तय करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे से 3.5 घंटे लगेंगे। लागत 11492 करोड़। जमीन अधिग्रहण 3184 हैक्टेयर।
किशनगढ़ में NH-48 और NH-448 से जुड़कर काेटपुतली में पनायला NH-148 बी तक 181 किमी लंबा है। बीच में मकराना, रूपनगढ़, नवा कुचामन सिटी, पलसाना में खाटू, खांडेला, चाला, नीम का थाना, काेटपुतली जिले से हाेकर गुजरेगा। अभी हाइवे से 225 किमी दूरी और समय 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे से 2 घंटे ही लगेंगे। लागत 6906 करोड़ रुपए। जमीन अधिग्रहण 1679 हैक्टेयर।
जयपुर रिंग राेड पर एसएच-12 से शुरू हाेकर भीलवाड़ा में भीलवाड़ा बायपास तक 193 किलोमीटर लंबा है। बीच में चित्ताैरा, बिछी, फागी, रनाेली, झिराना, केकड़ी, शाहपुरा जिले काे जाेड़ते हुए निकलेगा। अभी हाइवे से 206 किलोमीटर और समय 3.6 से 4 घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेस-वे से 2 घंटे लगेंगे। लागत 6894 करोड़ रुपए। जमीन अधिग्रहण 1777 हैक्टेयर।
बीकानेर में एनएच-11 और एनएच-62 के कटाव बिंदू से शुरू हाेकर काेटपूतली में एनएच-148बी पर पनियाला माेड पर जुड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 295 किमी है। अभी हाइवे से 340 किमी और समय 5.8 से लेकर 6 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेस-वे से 3 घंटे का समय लगेगा। लागत 10839 करोड़ रुपए ।
ब्यावर में एनएच-58 से शुरू हाेकर भरतपुर में एनएच-21 तक 342 किलोमीटर लंबा है। अभी हाइवे से 370 किलोमीटर और समय 6.6 घंटा लगता है। एक्सप्रेस-वे से 3.5 घंटे लगेंगे। लागत 14010 करोड़ रुपए। जमीन अधिग्रहण 3175 हैक्टेयर।
यह जालाेर में अमृतसर-जामनगर ईकाॅनाेमिक काेरीडाेर से शुरू हाेकर झालावाड़ में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा। इसकी लंबाई 402 किमी है। अभी हाइवे से 578 किमी और समय 10.3 घंटे लगेंगे। एक्सप्रेस-वे से 4 घंटे लगेंगे। लागत 16267 करोड़ रुपए। जमीन अधिग्रहण 3618 हैक्टेयर।
जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जाेधपुर प्रस्तावित रूट (नागाैर जिले में जसवंतपुरा गांव के पास आने वाला एक्सप्रेस-वे), अजमेर से शुरू हाेकर बांसवाड़ा में सालिया गांव के पास एनएच-927ए पर जुड़ेगा। लंबाई 358 किमी। अभी हाइवे से 390 किमी और समय 7.3 घंटे अब 3.5 घंटे ही लगेंगे। लागत 12582 करोड़ रुपए।
उत्तरी जयपुर की रिंगरोड से शुरू हाेकर फलौदी कस्बा में एनएच-11 से जुड़ेगा। कुल लंबाई 345 किमी है। अभी हाइवे से 410 किमी और समय 7 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेस-वे से 3.5 घंटे लगेंगे। लागत 11112 करोड़ रुपए।
श्रीगंगानगर में रीकाे इंडस्ट्रियल एरिया में बायपास से शुरू हाेकर काेटपुतली में मंडलाना गांव में नरनाैल बायपास पर जुड़ेगा। इसकी लंबाई 290 किमी है। अभी हाइवे से 350 किलोमीटर और समय 6.8 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेस-वे से महज 3 घंटे लगेंगे। लागत 12049 करोड़ रुपए। जमीन अधिग्रहण 2700 हैक्टेयर।
