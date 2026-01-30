UGC Rules : यूजीसी की नई गाइडलाइन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या बोले

वर्ग भेद कब खत्म होगा? इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि यह समानता के अधिकार पर प्रहार है। भारत में हजारों साल से जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के दूषित होने से जो दुष्परिणाम हुए थे, मुझे लगता है कि हजारों वर्षों के पतन को 70 साल में ठीक कर दिया जाए। इसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा और जब एक समय आएगा भारत विकसित होगा, तो यह सब बदल जाएगा।