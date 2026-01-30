UGC Rules Update : राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के ‘स्टे’ पर विभिन्न संगठन ने जताई खुशी, 1 फरवरी को करेंगे जयपुर में सभा

UGC Rules Update : भारत सरकार की ओर से हाल ही लागू किए यूजीसी के नए नियमों के विरोध में विभिन्न संगठनों की ओर से रविवार को शहीद स्मारक पर दोपहर 12 बजे सभा का आयोजन किया जाएगा। स्टेच्यू सर्कल स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया ने आरोप लगाया कि यह कानून देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करने, विद्यार्थियों में जातिगत भेदभाव भड़काने और एकपक्षीय कार्रवाई को बढ़ावा देता है।