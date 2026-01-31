31 जनवरी 2026,

शनिवार

सीकर

मौसम ने फिर ली करवट: राजस्थान में ओलावृष्टि के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 1, 2, 3 और 4 फरवरी का Weather Update

IMD Orange Alert: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, और मौसम विभाग ने 1 से 4 फरवरी तक ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 31, 2026

Rajasthan Weather

फाइल फोटो: पत्रिका

Rain In Rajasthan: राजस्थान समेत शेखावाटी में उत्तरी हवाएं चलने का असर लगातार दूसरे दिन भी नजर आया। सुबह कडाके की सर्दी के बाद दिनभर तल्ख धूप खिली। केन्द्रों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार चौबीस घंटे में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से शेखावाटी के तीनों जिलों सहित अजमेर, भरतपुर जयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।

1-2-3-4 फरवरी को इन जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों जैसे भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली में आज ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसमें अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग सहित शेखावाटी क्षेत्र के जिले शामिल है।

वहीं 1 और 2 फरवरी को भी अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश (मावठ) का दौर जारी रहेगा। वहीं 1 अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, हनुमानगढ़ और चूरू में मेघगर्जन-वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया है।

जिसके बाद 3 और 4 फरवरी को राजस्थान के मैदानी इलाकों में ठिठुराने वाली सर्दी का असर रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा।

अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश की कर दी भविष्यवाणी, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
कोटा
IMD Prediction

Updated on:

31 Jan 2026 12:21 pm

Published on:

31 Jan 2026 12:20 pm

