वायरस और बैक्टिरिया के अनुकूल हुआ मौसम

सीकर. नए साल में बार-बार बदलते मौसम ने वायरस और बैक्टीरिया के लिए अनुकूल माहौल बना दिया है। सरकारी और निजी अस्पतालों की मेडिसिन ओपीडी पिछले 10 दिनों में 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है। चिकित्सकों के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण बुखार, सूखी खांसी और गले में दर्द के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें 35 से 40 प्रतिशत मरीजों में वायरल का संक्रमण ठीक होने के बाद दोबारा बुखार और खांसी के लक्षण मिल रहे हें। कई मरीजों में कोविड से मिलते-जुलते लक्षण दिख रहे हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल है। हालांकि राहत की बात है कि अधिकतर केस मौसमी वायरल फीवर और बैक्टीरियल संक्रमण के हैं। वायरल संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री निशुल्क योजना के तहत जांचों की संख्या भी सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ गई है।