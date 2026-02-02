2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

राजस्थान में RLP का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव लड़ेगी पार्टी

भरतपुर संभाग प्रभारी महेन्द्र डोरवाल ने सीकर जिले के समस्त पंचायतराज व निकाय चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का आह्वान किया तथा कार्यकर्ताओं से गांव -ढाणी तक हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को लेकर जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Feb 02, 2026

जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन: फोटो पत्रिका नेटवर्क

सीकर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) सीकर का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जयपुर-बीकानेर बाइपास स्थित मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी, जयपुर संभाग प्रभारी शंकरलाल नारोलिया, अजमेर संभाग प्रभारी प्रभातीलाल जाट, चौमूं से प्रत्याशी रहे छुटटन यादव, पूर्व प्रदेश मंत्री विजयपाल बेनीवाल अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

जिला प्रभारी विकास पचार ने स्वागत भाषण दिया तथा पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। भरतपुर संभाग प्रभारी महेन्द्र डोरवाल ने सीकर जिले के समस्त पंचायतराज व निकाय चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का आह्वान किया तथा कार्यकर्ताओं से गांव -ढाणी तक हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को लेकर जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

'पार्टी के लिए सेमीफाइनल है पंचायत चुनाव'

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी ने पार्टी की रीति नीति व विचारधारा के बारे में विस्तारपूर्वक कार्यकर्ताओं को समझाया। छुटटन यादव ने कहा कि पंचायत का चुनाव अपनी पार्टी के लिए सेमीफाइनल है, जिसमें मज़बूती से सहभागिता निभाकर हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को मज़बूती प्रदान करें।

कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विजयपाल बागड़िया,दिनेश बिजारणिया , मुकेश गढ़वाल, मनोज बडजात्या , सरपंच नरेन्द्र कंडवाल , ओमप्रकाश, राजेश पूनिया, युनूस खान, अशोक बठोठ सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री हरी नागा, अरविंद ओला, निज़ामुद्दीन बेग, विजेंद्र पूनियां, ब्रजमोहन सुंडा, राकेश भोजासर, सुखबीर ,रामुराम डूडी, सांवरमल सामोता, संदीप लोचिल, लालचंद धायल , आशीष बेनीवाल, ओमप्रकाश, विजय पंडित विजयपुरा सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 03:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान में RLP का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव लड़ेगी पार्टी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश की मंडियों में शोपीस बने डिजीटल बोर्ड

सीकर

Union Budget 2026-27: लाखों महिलाओं को मिलेगा रोजगार, बजट में शेखावाटी की हो गई बल्ले-बल्ले, ऐसे समझे बजट का A to Z

Budget 2026-27 For Women
सीकर

सीकर शर्मसार! नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दरिंदगी और गुजरात ले जाकर महिला से बलात्कार; आरोपी को मासूम पर भी नहीं आया तरस

Sikar Crime minor girl
सीकर

Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, दादी-पोती को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

Car accident, car accident in Sikar, car accident in Rajasthan, death of grandmother and granddaughter, death of grandmother and granddaughter in Sikar, Sikar news, Rajasthan news, कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट इन सीकर, कार एक्सीडेंट इन राजस्थान, दादी-पोती की मौत, सीकर में दादी-पोती की मौत, सीकर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सीकर

Khatu Shyam Ji Falgun Fair: जयपुर से हर 15 मिनट में चलेंगी रोडवेज बस, रींगस-खाटूधाम के बीच दौड़ेंगी 50 शटल बस

khatu shyam ji fair
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.