1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Khatu Shyam Ji Falgun Fair: जयपुर से हर 15 मिनट में चलेंगी रोडवेज बस, रींगस-खाटूधाम के बीच दौड़ेंगी 50 शटल बस

khatu shyam ji fair 2026: विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी के फाल्गुनी मेला को लेकर रोडवेज ने तैयारियां शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Feb 01, 2026

khatu shyam ji fair

खाटूश्यामजी मेले को लेकर राजस्थान रोडवेज ने शुरू की तैयारी। फोटो: पत्रिका

सीकर। विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी के फाल्गुनी मेला को लेकर रोडवेज ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेले के दौरान करीब साढ़े तीन सौ बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। रोडवेज की ओर से रींगस से खाटू के बीच 50 शटल बसें लगातार चलेंगी।मेले के दौरान सीकर सहित रोडवेज के अलग-अलग डिपो से साढ़े तीन सौ बसों का संचालन किया जाएगा। यह संचालन 21 से 28 फरवरी तक चलेगा।

जयपुर से खाटू के लिए हर 15 मिनट में बस उपलब्ध रहेगी। जयपुर और दिल्ली में रोडवेज कर्मियों की तैनाती कर टिकटिंग और संचालन को सुचारु बनाया जाएगा। रोडवेज मेले के दौरान कर्मचारियों की ओर से खाटू में धर्मशालाओं में जाकर शेखावाटी दर्शनों के लिए बसों की बुकिंग तथा ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी।

मेले को लेकर खाटू में अस्थाई बस स्टैंड बनाया जाएगा। जहां अलग-अलग रूटवार तीन बुकिंग विंडो लगाई जाएगी। रोडवेज ने मेले के लिए बसों की मेंटीनेंस भी करवानी भी शुरू कर दी है। रोडवेज की ओर से खाटूश्यामजी जाने वाले मार्ग पर अतिरिक्त चैकपोस्ट लगाई जाएगी।

यात्रियों को मिलेगी जाम से राहत

मेले के दौरान निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से हर साल जाम की समस्या बनती है। मेले में निजी वाहन चालकों की ओर से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें आम रहती हैं। रोडवेज की शटल बसें और अतिरिक्त सेवाएं चलने से सड़क पर निजी वाहनों का दबाव घटेगा। रोडवेज बसों से सरकारी तय किराये पर यात्रा संभव होगी। शटल बस सेवा शुरू होने से श्रद्धालु बिना रुके सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। परिवार और बुजुर्ग यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा।

जयपुर और दिल्ली से सीधी बस

मेले को लेकर रोडवेज ने प्रारंभिक तौर पर प्लान तैयार कर लिया है। प्लान के अनुसार मेले के दौरान जयपुर में सिंधी कैम्प और रेलवे स्टेशन पर और दिल्ली में सराय रोहिल्ला पर रोडवेज के कार्मिक की ड्यूटी रहेगी। ये कार्मिक वहां से खाटू जाने वाले यात्रियों के लिए बस के बारे में जानकारी देने के साथ यात्री को बस के बारे में पूरी तरह बताएंगे। मेले के दौरान जयपुर से खाटूश्यामजी के बीच प्रत्येक पन्द्रह मिनट से बस सेवा दी जाएगी।

इनका कहना

रोडवेज की ओर से खाटूश्यामजी मेले के लिए प्रांरभिक तौर पर रूट प्लान तैयार कर लिया है। मेले में रोडवेज की ओर से करीब साढ़े तीन सौ बस और खाटू से रींगस के बीच शटल चलाने की योजना है। प्लान को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन के साथ चर्चा की जाएगी।
-दीपक कुमावत, मुख्य प्रबंधक सीकर डिपो

ये भी पढ़ें

Union Budget 2026: बजट में राजस्थान को मिली बड़ी सौगात, इन 41 जिलों में बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल
जयपुर
Nirmala Sitharaman,budget, Budget 2026, Budget 2026 Highlights Live, Budget 2026 India, Budget 2026 Live Blog Hindi, Budget 2026 Live Updates, budget economic survey, Budget2026, Finance Minister Nirmala Sitharaman, India Budget, Latest Union Budget 2026 in Hindi, Trending Union Budget 2026 in Hindi, union budget, Union Budget 2026, Union Budget 2026 Live Updates, Union Budget 2026 Live Updates in Hindi, Union Budget Live Updates Today, बजट 2026, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 03:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Khatu Shyam Ji Falgun Fair: जयपुर से हर 15 मिनट में चलेंगी रोडवेज बस, रींगस-खाटूधाम के बीच दौड़ेंगी 50 शटल बस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश के बेरोजगारों में कॉमन पात्रता परीक्षा का बढ़ रहा इंतजार

एसएसएलसी प्रारंभिक परीक्षा
सीकर

तबादलों ने रोकी कृषि संकाय के लिए बालिकाओं की छात्रवृ​त्ति

सीकर

राजस्थान में मौसम ने फिर ली करवट, ओलावृष्टि के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 1, 2, 3 और 4 फरवरी का Weather Update

Rajasthan Weather
सीकर

Shekhawati Tourism: शेखावाटी में खुली रोजगार की नई राह, इन 3 प्रोजेक्ट से पर्यटन में और उछाल की आस

Khatushyamji
सीकर

Mahashivratri 15 को, इन तीन राशियों वालों की खुलेगी किस्मत

Sawan 2025
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.