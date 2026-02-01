Khatu Shyam Ji Falgun Fair: जयपुर से हर 15 मिनट में चलेंगी रोडवेज बस, रींगस-खाटूधाम के बीच दौड़ेंगी 50 शटल बस

मेले के दौरान निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से हर साल जाम की समस्या बनती है। मेले में निजी वाहन चालकों की ओर से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें आम रहती हैं। रोडवेज की शटल बसें और अतिरिक्त सेवाएं चलने से सड़क पर निजी वाहनों का दबाव घटेगा। रोडवेज बसों से सरकारी तय किराये पर यात्रा संभव होगी। शटल बस सेवा शुरू होने से श्रद्धालु बिना रुके सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। परिवार और बुजुर्ग यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा।