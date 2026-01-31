31 जनवरी 2026,

शनिवार

अलवर

राजस्थान के इस बड़े शहर में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड, भजनलाल सरकार अहम प्रोजेक्ट को जल्द देगी मंजूरी

Rajasthan New Bus Stand: यूआइटी के अफसरों ने अलवर शहर के हनुमान सर्किल पर प्रस्तावित नए रोडवेज बस स्टैंड की जमीन की फाइल राज्य सरकार को भेज दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Jan 31, 2026

New roadways bus stand

हनुमान सर्किल पर यहां बनेगा नया बस स्टैंड। फोटो: पत्रिका

अलवर। यूआइटी के अफसरों ने अलवर शहर के हनुमान सर्किल पर प्रस्तावित नए रोडवेज बस स्टैंड की जमीन की फाइल राज्य सरकार को भेज दी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार फरवरी में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देगी और मार्च तक काम शुरू हो जाएगा।

सरकार ने बजट घोषणा के तहत एक साल पहले नए बस स्टैंड का सपना अलवर की जनता को दिखाया था। उसके बाद प्रशासन ने जमीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी यूआइटी को दी। हनुमान सर्किल पर बस स्टैंड के लिए जमीन देखी गई। इस जमीन के बदले यूआइटी ने रोडवेज निगम से पुराने बस स्टैंड की जमीन मांगी, लेकिन निगम ने हामी नहीं भरी। इसी मामले में 8 माह निकल गए।

रोडवेज प्रबंधन जमीन की कीमत किस्तों में देने को राजी

दूसरा प्रस्ताव रोडवेज निगम के सामने रखा गया कि इस जमीन की कीमत 7 करोड़ रुपए यदि निगम देता है, तो जमीन मुहैया हो जाएगी। निगम इस प्रस्ताव पर राजी हो गया, लेकिन राशि किस्तों में देने की हामी भरी। यूआइटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार के पास भेज दिया। अब सरकार इस प्रस्ताव को फाइनल करेगी।

मार्च तक काम शुरू हो जाएगा

नए बस स्टैंड का मामला राज्य सरकार के स्तर पर चल रहा है। विचार-विमर्श होने के बाद जल्द फाइनल होगा। माना जा रहा है कि फरवरी में मंजूरी मिलने के बाद मार्च तक काम शुरू हो जाएगा।
-स्नेहल नाना, सचिव, यूआइटी

Updated on:

31 Jan 2026 12:09 pm

Published on:

31 Jan 2026 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान के इस बड़े शहर में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड, भजनलाल सरकार अहम प्रोजेक्ट को जल्द देगी मंजूरी
अलवर

राजस्थान न्यूज़

