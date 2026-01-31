राजस्थान के इस बड़े शहर में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड, भजनलाल सरकार अहम प्रोजेक्ट को जल्द देगी मंजूरी

हनुमान सर्किल पर यहां बनेगा नया बस स्टैंड। फोटो: पत्रिका
अलवर। यूआइटी के अफसरों ने अलवर शहर के हनुमान सर्किल पर प्रस्तावित नए रोडवेज बस स्टैंड की जमीन की फाइल राज्य सरकार को भेज दी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार फरवरी में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देगी और मार्च तक काम शुरू हो जाएगा।
सरकार ने बजट घोषणा के तहत एक साल पहले नए बस स्टैंड का सपना अलवर की जनता को दिखाया था। उसके बाद प्रशासन ने जमीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी यूआइटी को दी। हनुमान सर्किल पर बस स्टैंड के लिए जमीन देखी गई। इस जमीन के बदले यूआइटी ने रोडवेज निगम से पुराने बस स्टैंड की जमीन मांगी, लेकिन निगम ने हामी नहीं भरी। इसी मामले में 8 माह निकल गए।
दूसरा प्रस्ताव रोडवेज निगम के सामने रखा गया कि इस जमीन की कीमत 7 करोड़ रुपए यदि निगम देता है, तो जमीन मुहैया हो जाएगी। निगम इस प्रस्ताव पर राजी हो गया, लेकिन राशि किस्तों में देने की हामी भरी। यूआइटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार के पास भेज दिया। अब सरकार इस प्रस्ताव को फाइनल करेगी।
नए बस स्टैंड का मामला राज्य सरकार के स्तर पर चल रहा है। विचार-विमर्श होने के बाद जल्द फाइनल होगा। माना जा रहा है कि फरवरी में मंजूरी मिलने के बाद मार्च तक काम शुरू हो जाएगा।
-स्नेहल नाना, सचिव, यूआइटी
