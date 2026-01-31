राजस्थान के इस बड़े शहर में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड, भजनलाल सरकार अहम प्रोजेक्ट को जल्द देगी मंजूरी

सरकार ने बजट घोषणा के तहत एक साल पहले नए बस स्टैंड का सपना अलवर की जनता को दिखाया था। उसके बाद प्रशासन ने जमीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी यूआइटी को दी। हनुमान सर्किल पर बस स्टैंड के लिए जमीन देखी गई। इस जमीन के बदले यूआइटी ने रोडवेज निगम से पुराने बस स्टैंड की जमीन मांगी, लेकिन निगम ने हामी नहीं भरी। इसी मामले में 8 माह निकल गए।