Rail Infrastructure: राजस्थान में इस रेल रूट पर दोहरीकरण का काम पूरा, अब फर्राटा भरेगी ट्रेन; समय भी बचेगा

इस कार्य में मौजूदा 7 कर्वों को घुमाकर 2 स्थायी गति प्रतिबंध (परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस) हटाए गए हैं। इस कार्य में एक समपार (लेवल क्रॉसिंग) को भी हटाया गया है। चूरू-सादुलपुर खंड के दोहरीकरण कार्य को जनवरी 2024 में मंजूरी दी गई थी और मंजूरी के 2 वर्षों के भीतर ही खंड का 50 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। दुधवाखरा-सादुलपुर के बीच शेष 50 फीसदी खंड को मार्च 2026 तक पूरा करने की योजना है।