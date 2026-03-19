अलवर में बदला मौसम का मिजाज: तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि



मौसम विभाग की मानें तो यह बदलाव एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है। विभाग ने चेतावनी जारी की है कि शुक्रवार को भी जिले के कुछ हिस्सों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने शाम या रात में फिर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या आंधी की संभावना जताई है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें और अनाज मंडियों में खुले में पड़े माल को बचाने के पुख्ता इंतजाम करें। अलवर में बुधवार को भी दोपहर बाद अचानक शाम को तेज आंधी-बारिश शुरू हुई थी। जिससे तापमान में लगभग 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद दिन और रात में ठंड महसूस होने लगी है।