पैंथर की दस्तक से दहशत: शाम ढलते ही घरों में कैद हो रहे लोग, वन विभाग की टीम ने शुरू की गश्त

सदाशिव कॉलोनी से सटा हुआ जंगली और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पैंथर को पकड़ना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। टीम लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन पहाड़ी ढलानों और झाड़ियों के कारण पैंथर को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। मोहल्ले वासियों ने विभाग से मांग की है कि पैंथर को जल्द से जल्द पकड़कर दूर जंगल में छोड़ा जाए ताकि लोग बिना किसी डर के रात को बाहर निकल सकें। फिलहाल, वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अकेले अंधेरे में बाहर न निकलने की सलाह दी है।