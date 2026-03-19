मंत्री संजय शर्मा ने 20 लोगों को दिए सरस बूथ के आवंटन पत्र

प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के लिए डेयरी प्रबंधन ने जिले के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों जैसे बहरोड़, नीमराणा और भिवाड़ी में नए कार्यालय खोलने का फैसला किया है। इससे न केवल दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा, बल्कि मॉनिटरिंग व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कार्यक्रम में भाजपा के दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पार्टी पदाधिकारी और सरस डेयरी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने नए बोर्ड के विजन की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में अलवर सरस डेयरी दुग्ध उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।