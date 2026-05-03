दूल्हा बने सेना के जवान ने 1.80 लाख का हाथी मंगाकर पूरी की तोरण की रस्म 

राजस्थान की शादियाँ अपनी भव्यता और अनूठी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसा ही एक शाही नज़ारा अलवर जिले के पिनान क्षेत्र के झाकड़ा गांव में देखने को मिला, जहाँ एक दूल्हे ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए पुरानी राजसी परंपराओं को पुनर्जीवित कर दिया। भारतीय सेना में कार्यरत दूल्हे ने हाथी पर सवार होकर 'तोरण' की रस्म अदा की, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा।