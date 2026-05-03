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दूल्हा बने सेना के जवान ने 1.80 लाख का हाथी मंगाकर पूरी की तोरण की रस्म 

अलवर जिले के पिनान क्षेत्र के झाकड़ा गांव में एक दूल्हे ने राजसी ठाठ के साथ हाथी पर सवार होकर तोरण की रस्म निभाई।

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अलवर

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Rajendra Banjara

May 03, 2026

हाथी पर सवार होकर पूरी की तोरण की रस्म

राजस्थान की शादियाँ अपनी भव्यता और अनूठी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसा ही एक शाही नज़ारा अलवर जिले के पिनान क्षेत्र के  झाकड़ा गांव  में देखने को मिला, जहाँ एक दूल्हे ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए पुरानी राजसी परंपराओं को पुनर्जीवित कर दिया। भारतीय सेना में कार्यरत दूल्हे ने हाथी पर सवार होकर 'तोरण' की रस्म अदा की, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा।

जयपुर से खास तौर पर मंगाया गया गजराज 

इस शाही एंट्री के लिए दूल्हे मोंटी सिंह चौहान ने विशेष रूप से राजधानी जयपुर से हाथी मंगवाया था। डिजिटल युग में जहाँ लोग लग्जरी गाड़ियों का रुख कर रहे हैं, वहीं मोंटी ने गजराज की सवारी को चुना। जानकारी के अनुसार इस हाथी के लिए हाथी मालिक को 1.80 लाख रुपए का भुगतान किया गया। सजे-धजे हाथी पर जब फौजी दूल्हा सवार होकर निकला, तो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया।

सेना का जवान बना 'महाराजा' 

हरियाणा के  तेजू का नंगला  निवासी मोंटी सिंह चौहान भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। मोंटी की शादी झाकड़ा गांव के रहने वाले सूबेदार सिंह की सुपुत्री के साथ तय हुई थी। जब मोंटी बारात लेकर वधु पक्ष के द्वार पर पहुंचे, तो उनके शाही अंदाज ने सबका मन मोह लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे दूल्हे ने हाथी की ऊंचाई से तोरण मारते हुए अपनी शादी की शुरुआत की।


परंपराओं को सहेजने की अनूठी पहल

दूल्हे के पिता सुरेंद्र सिंह ने इस भव्य आयोजन के पीछे का उद्देश्य साझा करते हुए बताया कि वे नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा की राजस्थान की संस्कृति और राजपूतों की गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखने के लिए हमने हाथी पर तोरण की रस्म निभाने का निर्णय लिया। यह सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है।

सोशल मीडिया पर वायरल

शादी में आए मेहमानों और गांव वालों ने इस पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया। हाथी पर सवार दूल्हे के वीडियो और फोटो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। झाकड़ा गांव में हुई यह शादी क्षेत्र में अपने अनोखे अंदाज के लिए याद रखी जाएगी।

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Published on:

03 May 2026 12:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दूल्हा बने सेना के जवान ने 1.80 लाख का हाथी मंगाकर पूरी की तोरण की रस्म 

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