3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

2014 में थे 4 बाघ, 12 साल में 48 बढ़े, वर्ष 2034 तक शतक पूरा होने की उम्मीद

सरिस्का टाइगर रिजर्व का बाघ संरक्षण प्लान की मियाद खत्म हो गई है। अब अगले 10 साल में बाघों के संरक्षण के लिए नया प्लान तैयार होगा। इसे बाघ संरक्षण प्लान-2034 कहा जाएगा।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

May 03, 2026

सरिस्का टाइगर रिजर्व का बाघ संरक्षण प्लान की मियाद खत्म हो गई है। अब अगले 10 साल में बाघों के संरक्षण के लिए नया प्लान तैयार होगा। इसे बाघ संरक्षण प्लान-2034 कहा जाएगा। इसे बनाने का जिम्मा ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) को दिया गया है। इस फोरम में टाइगर विशेषज्ञों की बड़ी तादाद है, जो सरिस्का का भ्रमण करके करीब 6 माह में प्लान तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि सरिस्का में अगले 8 साल में बाघों का आंकड़ा शतकीय हो जाएगा।
सरिस्का वर्ष 2005 में बाघविहीन हो गया था। सरकार ने बाघ संरक्षण के लिए कदम बढ़ाया। वर्ष 2008 से 2012 के मध्य यहां एक बाघ व एक बाघिन का सरिस्का में प्रवेश हुआ। इनका पूरा संरक्षण किया गया। निगरानी तेज थी। वर्ष 2014 में दो शावक देखे गए। इस तरह बाघों की संख्या 4 हो गई। खुशखबर आई तो सरिस्का ने बाघ संरक्षण प्लान 2024 तैयार करवाया। यह प्लान काफी काम आया। हालांकि जिस गति से बाघों की संख्या बढ़नी थी, वह नहीं बढ़ी, लेकिन 12 साल में 4 से बढ़कर बाघों की संख्या 52 पहुंच गई। यानि इस अवधि में 48 बाघ बढ़े। इसी तरह लक्ष्य तय किया जा रहा है कि वर्ष 2034 तक बाघों का कुनबा 50 से अधिक बढ़ेगा और इसी के साथ संख्या सौ के पार हो जाएगी।
इन बिंदुओं पर करना होगा काम
-मानव जनित आपदाओं से बाघों को बचाना।
-बाघ संरक्षण के लिए कड़ी निगरानी। शिकारियों को जंगल से दूर रखना।
-सरिस्का में इलेक्टि्रक वाहन चलाना।
-सीटीएच से एक किमी की दूरी तक, बफर, राजस्व बफर एरिया में कमर्शियल गतिविधियों का संचालन बंद करना।
-प्रोटेक्शन फोर्स की तैनाती।
-सरिस्का में खाली 200 से ज्यादा पदों को भरना।
-एलिवेटेड रोड बनाना।
-पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना।
-सरिस्का के जंगल का विस्तार करना।
-गांवों का विस्थापन।
यह है जीटीएफ ?
ग्लोबल टाइगर फोरम यानि जीटीएफ एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है, जो विशेष रूप से रेंज देशों में जंगली बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। 13 बाघ रेंज वाले देशों में से सात वर्तमान में जीटीएफ के सदस्य हैं। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, भारत, म्यांमार, नेपाल और वियतनाम शामिल हैं। जीटीएफ का लक्ष्य बाघ संरक्षण के औचित्य को उजागर करना है। बाघ, उसके शिकार और उसके निवास स्थान के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए दुनियाभर में नेतृत्व और एक सामान्य दृष्टिकोण प्रदान करना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 May 2026 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / 2014 में थे 4 बाघ, 12 साल में 48 बढ़े, वर्ष 2034 तक शतक पूरा होने की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

MLFF System : NHAI का बड़ा तोहफा, जयपुर-दिल्ली हाईवे के लिए नई व्यवस्था, अब सफर होगा तेज और आसान

NHAI Big gift Jaipur-Delhi Highway MLFF system Travel will be easier with new system
अलवर

Judge Committed Suicide : अलवर के अमन कुमार शर्मा दिल्ली में थे जज, किया सुसाइड, पिता का आरोप-पत्नी की प्रताड़ना से थे परेशान

Aman Kumar Sharma of Rajasthan Alwar was a judge in Karkardooma Court Delhi committed suicide
अलवर

Rajasthan: राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का विरोध तेज, 101 ट्रैक्टर के साथ किसान करेंगे कलक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन

Greenfield Expressway
अलवर

एक ही नंबर की 2 बाइक: एक अलवर में तो दूसरी उदयपुर में दौड़ रही, एक महीने से भटक रहा असली मालिक

bike udaipur
अलवर

Deemed Forest Land : डीम्ड फॉरेस्ट पर एनजीटी सख्त, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, सख्त आदेश से पर्यावरण प्रेमी खुश

NGT strict on deemed forest Answer sought from Rajasthan government Environmentalists happy with order
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.