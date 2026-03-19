अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़, 393 किलो माल के साथ एक गिरफ्तार

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि यहां लंबे समय से क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस अब आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और तैयार अफीम को कहां-कहां सप्लाई किया जाता था। गिरफ्तार आरोपी ओमी के खिलाफ खैरथल थाना में मुकदमा नंबर 99/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धारा 8/18 में प्रकरण दर्ज किया गया है। यह मामला 18 मार्च 2026 की रात्रि को पंजीबद्ध किया गया।