नवरात्र शुरू, करणी माता मेले का आयोजन; टाइगर टेरिटरी में श्रद्धालुओं के लिए सख्त नियम लागू



पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण करणी माता मंदिर का रास्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। करीब 9 महीने बीत जाने के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क की मरम्मत पूरी नहीं कर सका है। इसके बावजूद प्रशासन ने मेले के मद्देनजर सीमित शर्तों के साथ श्रद्धालुओं को मंदिर जाने की अनुमति दी है। यह क्षेत्र टाइगर टेरिटरी में आता है, जहां पिछले कुछ महीनों में कई बाघ-बाघिनों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को सड़क छोड़कर जंगल में जाने की सख्त मनाही की गई है। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित मार्ग से सीधे मंदिर तक जाने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है।