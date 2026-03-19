पुजारी महासंघ ने निकाली भव्य कलश यात्रा: भक्ति और उल्लास के साथ हुआ हिंदू नव संवत्सर का स्वागत



ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष घट स्थापना के लिए सुबह के समय को विशेष महत्व दिया गया। विद्वानों के अनुसार द्विस्वभाव मीन लग्न सुबह 6.54 से 7.50 तक और मिथुन लग्न सुबह 11.24 से दोपहर 1.38 तक घट स्थापना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय रहा। शहर के विभिन्न मंदिरों में इन्हीं शुभ मुहूर्तों में विशेष अनुष्ठान संपन्न किए गए। आगामी नौ दिनों तक शहर के वातावरण में मां दुर्गा की आराधना की गूंज सुनाई देगी। पुजारी महासंघ ने इस आयोजन को सनातन संस्कृति के गौरव को बढ़ाने वाला कदम बताया है।