बादलों ने बढ़ाई किसानों की चिंता, खेतों में पककर तैयार फसल

अकरबपुर. क्षेत्र में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। दोपहर बाद बादल छा गए और बूंदाबांदी हुई। कुछ दिनों से हो रही तेज गर्मी से राहत मिली है। घने काले बादल देखकर किसानों ने चिंता जताई। उनका कहना था कि अगर बरसात होती है तो पकी हुई फसल में नुकसान होगा। हालांकि पछेती फसल व लाल प्याज का बीज के लिए खेतों में कण की बुवाई की हुई है, उसमें भी काफी लाभ मिलेगा। अगर तेज हवा आती है तो गेहूं की फसल पसर जाने का डर है।