सरसों की बंपर आवक से मंडी में व्यवस्था गड़बड़ाई, लग रहा जाम

व्यापारियों के अनुसार मंडी की क्षमता लगभग 5 से 6 हजार कट्टों की ही है, जबकि इन दिनों प्रतिदिन 10 से 13 हजार कट्टों की आवक हो रही है। सरसों की अधिक आवक के कारण कई बार दोपहर करीब एक बजे ही मंडी का गेट बंद करना पड़ता है, जिससे किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। किसानों और व्यापारियों ने बताया कि मंडी में पर्याप्त जगह और व्यवस्थित पार्किंग नहीं होने से हर वर्ष ऐसी स्थिति बनती है। उन्होंने पर्याप्त पार्किंग की मांग की है, ताकि जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके।पेयजल की भी कमी