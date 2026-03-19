19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

आकाशिय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर फटा, इलाके में हडक़ंप

खैरथल. शहर की पुरानी आबादी क्षेत्र में स्थित रेल फाटक संख्या 92 के पास बुधवार शाम को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक ट्रांसफार्मर फट गया। तेज धमाके के साथ हुए इस हादसे से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा- तफरी का माहौल बन गया।शाम के समय अचानक काले बादल छाने के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kailash Sharma

Mar 19, 2026


खैरथल. शहर की पुरानी आबादी क्षेत्र में स्थित रेल फाटक संख्या 92 के पास बुधवार शाम को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक ट्रांसफार्मर फट गया। तेज धमाके के साथ हुए इस हादसे से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा- तफरी का माहौल बन गया।
शाम के समय अचानक काले बादल छाने के बाद बारिश शुरू हुई। तेज गडगड़़ाहट के साथ बिजली पास में लगे ट्रांसफार्मर पर गिर गई। बिजली गिरते ही धमाका हुआ और ट्रांसफार्मर फट गया, जिससे तेल बाहर बहने लगा।
भिवाड़ी. उद्योग नगरी में बुधवार शाम को करीब छह बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक जमकर मेघ बरसे। शाम को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। शाम को पांच बजे तक धूप निकली और सामान्य मौसम रहा। इसके बाद एकाएक तेज हवा चलने और बादल छाने लगे। आसमान में तेज बिजली कौंदने लगी। इसके बाद शुरू हुआ तेज हवा चलने का सिलसिला। तेज हवा के साथ बारिश होने लगी।
किशनगढ़बास. कस्बे में बुधवार शाम को लगभग डेढ़ घंटे से बरसात में सडक़ों पर भर पानी । बाजार में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी निकासी नहीं होने से परेशान रहे।
खैरथल. कस्बे में बुधवार शाम पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से खैरथल शहर और आसपास के क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल गया। करीब पांच बजे घने काले बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई, जो लगभग पंद्रह मिनट तक जारी रही। बारिश से तापमान में गिरावट आई और गर्मी से राहत मिली।
कोटकासिम. कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में बुधवार शाम अचानक मौसम बदल गया। शाम करीब 6 बजे आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम के इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के माथे पर ङ्क्षचता की लकीरें उभर आई हैं।
हरसौली. कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में बुधवार को अचानक मौसम बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए और कई जगहों पर हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मौसम के इस बदलाव ने किसानों की ङ्क्षचता बढ़ा दी है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस समय सरसों की फसल की कटाई पूरे जोर-शोर से चल रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 12:44 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / आकाशिय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर फटा, इलाके में हडक़ंप

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बादलों ने बढ़ाई किसानों की चिंता, खेतों में पककर तैयार फसल

अलवर

सरिस्का क्षेत्र से सटे जंगल में लगी आग, दो हेक्टेयर वन संपदा नष्ट

समाचार

गणगौर पर्व पर उमड़ी आस्था, परंपरा और संस्कृति की बही बयार

अलवर

भिवाड़ी में सरकारी भूमि से मिट्टी की हो रही चोरी, जिम्मेदार बैठ हैं चुप…. पढ़े रोकच खबर ….

अलवर

सरसों की बंपर आवक से मंडी में व्यवस्था गड़बड़ाई, लग रहा जाम

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.