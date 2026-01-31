Rajasthan Tourism: राजस्थान में बढ़ते धार्मिक पर्यटन ने शेखावाटी में खोली रोजगार की नई राह, इन 3 प्रोजेक्ट से और उछाल की आस

साल 2025 में जिले के चार प्रमुख स्थलों खाटूश्यामजी, जीणमाता, शाकंभरी व हर्ष पर ही 2 करोड़ 94 लाख पर्यटक पहुंचे, जो 2024 के मुकाबले करीब 28 लाख ज्यादा हैं। इनमें 22 लाख की बढ़ोतरी सहित सबसे ज्यादा 2.58 करोड़ पर्यटक खाटूश्यामजी पहुंचे। खास बात ये भी है कि इस दौरान जीणमाता, शाकंभरी व हर्ष में भी पर्यटकों की संख्या में छह लाख का इजाफा दर्ज है। पर्यटन के लिए नाइट स्टे करने वाले पर्यटक भी बढ़े हैं।