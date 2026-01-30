बहाने मत बनाओ, प्रसूताओं का रखना होगा ऑनलाइन रेकार्ड

सीकर. मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जिला मुख्यालय का सबसे बडा जनाना अस्पताल होने के बावजूद नेटवर्क तो कभी प्रिंटर नहीं जैसे बहाने बनाए जा रहे हैं। जिले के अन्य अस्पतालों में प्रसूताओं का लेबर रूम में ऑनलाइन रेकार्ड रखा जा रहा है जबकि जनाना अस्पताल में लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल में प्रसूताओं का रिकॉर्ड समय पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। इस पर निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर ने संबंधित अधिकारियों और स्टाफ को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रेकार्ड रखने के लिए पांच टेबलेट डिवाइस दी हुई इसके बावजूद रेकार्ड नहीं रखना बेहद गलत है। डिजीटल रिकॉर्ड से ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी संभव है। उन्होंने चेताया कि लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में प्रसूताओं में आयरन की कमी दूर करने के लिए एफसीएम के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं लेकिन उसको लेकर भी अस्पताल प्रबंधन गंभीर नहीं है। अस्पताल में पिछले माह के दौरान महज 178 एफसीएम इंजेक्शन लगाए गए हैं जबकि नीमकाथाना में 622 एफसीएम के इंजेक्शन लग पाए हैं। आगामी दिनों में एचपीवी वेक्सीनेशन शुरू होना है लेकिन इसके बावजूद प्रिंटर नहीं होने का हवाला देना सोचनीय विषय है। अस्पताल का लक्ष्य प्रमाणीकरण तभी हो पाएगा जब छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक आरसीएच डॉ योगेश्वर प्रसाद, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विशाल सिंह, अतिरिक्त जिला प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय बाल, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ पवन शर्मा एवं जिला वैक्सीन प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर रणजीत सिंह मौजूद रहे।