सीकर. कृषि संकाय में अध्ययनरत बालिकाओं को कृषि विभाग की ओर से दी जाने वाली छात्रवृ​त्ति प्रशासनिक अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है। स्कूलों में हाल ही में हुए तबादलों के कारण प्रमाण पत्रों पर ई-साइन नहीं हो पाने से बड़ी संख्या में पात्र छात्राएं योजना के लाभ से वंचित रह गई हैं। चिंताजनक बात है कि योजना के पोर्टल की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इस तिथि तक दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर हजारों छात्राओं को इस योजना का इस वित्तीय वर्ष में लाभ नहीं मिल सकेगा। अकेले सीकर, चूरू, नागौर जिले की करीब दो हजार छात्राओं के आवेदन संस्था प्रधान के ई साइन नहीं होने से अटके हुए हैं। कमोबेश यही िस्थति प्रदेश के अन्य जिलों की है। गौरतलब है कि योजना में तबादलों ने रोकी कृषि संकाय के लिए बालिकाओं की छात्रवृ​त्ति राशि पाने के लिए स्कूल स्तर से प्रमाण पत्र जारी कर ई-साइन करना अनिवार्य है। लेकिन तबादलों के बाद कई स्कूलों में अधिकृत अधिकारी नहीं होने से ई-साइन प्रक्रिया अब पूरी नहीं हो सकी। मजबूरी में अब इन छात्राओं की आस सरकार की ओर से पोर्टल खोलने की अवधि बढ़ाने पर टिकी हुई है।