Rajasthan ACB : महिला पटवारी 7 हज़ार की घूस लेते अरेस्ट, जानें ‘रंगे हाथ’ कैसे किया ट्रेप?  

एसीबी मुख्यालय को प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमाबंदी में नाम संबंधी कुछ त्रुटियां थीं। जब वह इसे दुरुस्त करवाने के लिए भगेगा पटवार हल्का पहुँचा, तो वहां तैनात पटवारी सुमन कुमारी ने इस काम को करने के बदले रिश्वत की मांग की। परिवादी द्वारा मिन्नतें करने के बावजूद पटवारी अपनी मांग पर अड़ी रही, जिसके बाद पीड़ित ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सीकर इकाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई।