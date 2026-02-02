2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan ACB : महिला पटवारी 7 हज़ार की घूस लेते अरेस्ट, जानें ‘रंगे हाथ’ कैसे किया ट्रेप?  

परिवादी द्वारा मिन्नतें करने के बावजूद पटवारी अपनी मांग पर अड़ी रही, जिसके बाद पीड़ित ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सीकर इकाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Nakul Devarshi

Feb 02, 2026

नीमकाथाना/सीकर

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी जंग में सीकर एसीबी (ACB) की टीम को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। नीमकाथाना जिले के भगेगा पटवार हल्का में तैनात महिला पटवारी सुमन कुमारी को एसीबी ने 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपिया पटवारी ने यह राशि परिवादी की जमाबंदी में नाम दुरुस्त करने की एवज में मांगी थी।

जमाबंदी में सुधार के बदले मांगी घूस

एसीबी मुख्यालय को प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमाबंदी में नाम संबंधी कुछ त्रुटियां थीं। जब वह इसे दुरुस्त करवाने के लिए भगेगा पटवार हल्का पहुँचा, तो वहां तैनात पटवारी सुमन कुमारी ने इस काम को करने के बदले रिश्वत की मांग की। परिवादी द्वारा मिन्नतें करने के बावजूद पटवारी अपनी मांग पर अड़ी रही, जिसके बाद पीड़ित ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सीकर इकाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई।

ACB का जाल, रंगे हाथ किया 'ट्रैप'

शिकायत मिलने के बाद एसीबी सीकर के एएसपी विजय कुमार और इंस्पेक्टर सुभाष मील के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।

  • कार्रवाई का समय: आज योजनाबद्ध तरीके से एसीबी ने जाल बिछाया। जैसे ही परिवादी ने पटवारी सुमन कुमारी को रिश्वत के 7,000 रुपये थमाए, पहले से तैयार एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।
  • बरामदगी: टीम ने आरोपिया के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली है।

उच्चाधिकारियों का सुपरविजन और टीम का नेतृत्व

यह पूरी कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देशों पर और एसीबी डीआईजी अनिल कयाल के करीबी सुपरविजन में की गई।

  • टीम के मुख्य सदस्य: इस सफल ट्रैप को अंजाम देने में सीकर एसीबी के एएसपी विजय कुमार और इंस्पेक्टर सुभाष मील की अहम भूमिका रही। टीम अब पटवारी के आवास और अन्य ठिकानों की भी तलाशी ले रही है ताकि भ्रष्टाचार के अन्य सबूत जुटाए जा सकें।

भ्रष्टाचारियों में हड़कंप

महिला पटवारी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही तहसील कार्यालय और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अक्सर राजस्व विभाग में छोटे कामों के लिए भी रिश्वतखोरी की शिकायतें आती रहती हैं, ऐसे में एसीबी की इस कार्रवाई को आम जनता के लिए एक बड़ी राहत और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान एसीबी: हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
बांसवाड़ा
हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल जयपाल सिंह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 04:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan ACB : महिला पटवारी 7 हज़ार की घूस लेते अरेस्ट, जानें ‘रंगे हाथ’ कैसे किया ट्रेप?  
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में RLP का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव लड़ेगी पार्टी

सीकर

प्रदेश की मंडियों में शोपीस बने डिजीटल बोर्ड

सीकर

Union Budget 2026-27: लाखों महिलाओं को मिलेगा रोजगार, बजट में शेखावाटी की हो गई बल्ले-बल्ले, ऐसे समझे बजट का A to Z

Budget 2026-27 For Women
सीकर

सीकर शर्मसार! नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दरिंदगी और गुजरात ले जाकर महिला से बलात्कार; आरोपी को मासूम पर भी नहीं आया तरस

Sikar Crime minor girl
सीकर

Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, दादी-पोती को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

Car accident, car accident in Sikar, car accident in Rajasthan, death of grandmother and granddaughter, death of grandmother and granddaughter in Sikar, Sikar news, Rajasthan news, कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट इन सीकर, कार एक्सीडेंट इन राजस्थान, दादी-पोती की मौत, सीकर में दादी-पोती की मौत, सीकर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.