मानदेय व व्यवहार को लेकर बीएलओ का आक्रोश

सीकर. सीकर विधानसभा के बीएलओ ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बीएलओ ने निर्वाचन शाखा के एक कार्मिक पर दुर्व्यवहार और मानदेय भुगतान में लापरवाही के आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। बीएलओ बिजेंद्र सिंह महरिया ने बताया कि एसआइआर कार्य निष्ठा से पूरा करने पर भी उन्हें मानदेय के लिए भटकना पड़ रहा है। आरोप है कि निर्वाचन शाखा का एक कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप में सार्वजनिक रूप से धमकी देने के साथ उन्हें अपमानित करता है। पिछले आठ माह से बीएलओ पेमेंट लीव और चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति के लिए भी परेशान है, लेकिन प्रभारी अधिकारी समय का अभाव बताकर टालमटोल कर रहे हैं। रात-रातभर फील्ड में काम करने के बावजूद कार्यालय स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। ज्ञापन में बीएलओ ने पीएल, सीसीएल स्वीकृत करने, निर्वाचन से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन मोड से मुक्त रखने तथा मतदाता दिवस का विशेष अलाउंस शीघ्र जारी करने की मांग की है। इस दौरान अजय निर्मल, इमरान, मो. रफीक, अनवर अली, देवचंद, सुभाष चंद, राकेश कुमार आदि मौजूद रहे।