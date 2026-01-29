29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

मानदेय व व्यवहार को लेकर बीएलओ का आक्रोश

सीकर. सीकर विधानसभा के बीएलओ ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बीएलओ ने निर्वाचन शाखा के एक कार्मिक पर दुर्व्यवहार और मानदेय भुगतान में लापरवाही के आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। बीएलओ बिजेंद्र सिंह महरिया ने बताया कि एसआइआर कार्य निष्ठा से पूरा करने पर भी उन्हें [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Ajay Sharma

Jan 29, 2026

SIR Update: सोर्स- पत्रिका न्यूज

SIR Update: सोर्स- (पत्रिका न्यूज)

सीकर. सीकर विधानसभा के बीएलओ ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बीएलओ ने निर्वाचन शाखा के एक कार्मिक पर दुर्व्यवहार और मानदेय भुगतान में लापरवाही के आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। बीएलओ बिजेंद्र सिंह महरिया ने बताया कि एसआइआर कार्य निष्ठा से पूरा करने पर भी उन्हें मानदेय के लिए भटकना पड़ रहा है। आरोप है कि निर्वाचन शाखा का एक कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप में सार्वजनिक रूप से धमकी देने के साथ उन्हें अपमानित करता है। पिछले आठ माह से बीएलओ पेमेंट लीव और चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति के लिए भी परेशान है, लेकिन प्रभारी अधिकारी समय का अभाव बताकर टालमटोल कर रहे हैं। रात-रातभर फील्ड में काम करने के बावजूद कार्यालय स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। ज्ञापन में बीएलओ ने पीएल, सीसीएल स्वीकृत करने, निर्वाचन से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन मोड से मुक्त रखने तथा मतदाता दिवस का विशेष अलाउंस शीघ्र जारी करने की मांग की है। इस दौरान अजय निर्मल, इमरान, मो. रफीक, अनवर अली, देवचंद, सुभाष चंद, राकेश कुमार आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 01:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / मानदेय व व्यवहार को लेकर बीएलओ का आक्रोश
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

UPSC की तर्ज पर पेपर, प्रतियोगी परीक्षाओं का बदला पैटर्न, जानें क्या हुए बड़े बदलाव

Competitive Exam
सीकर

प्रदेश की सख्ती के बाद चिकित्सकों ने प्रेक्टिस नहीं करने के लिए मांगा नॉन प्रेक्टिस एलाउंस

सीकर

कभी खंडेला की गोटा उद्योग से पहचान, अब दम तोड़ रहा दम

पहले जहां हजारो मशीनें चला करती थी अब बची है कुछ मशीने
सीकर

Sikar Rape: नाना के साथ बारात में गई 8 साल की बच्ची से हुआ रेप, डरते-डरते परिजनों को सुनाई ये आपबीती

AI
सीकर

Brutal Crime: मासूम को कुत्तों ने नोंचा, सन्न रह गया पूरा गांव

6-7 महीने का नाली में मिला भ्रूण (Photo- Patrika)
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.