Khatu Shyamji Phalgun mela: खाटूश्यामजी फाल्गुन लक्खी मेले में भक्तों की सारथी बनेगी Shyamsarathi.com वेबसाइट, मिलेगी तमाम जानकारी

Khatu Shyamji Phalgun mela: सीकर जिले में आगामी 21 से 28 फरवरी तक बाबा खाटूश्यामजी का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला आयोजित होने जा रहा है। लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने इस बार डिजिटल नवाचार किए हैं। प्रशासन ने shyamsarathi.com नाम से वेबसाइट तैयार की है जो आगामी 15 फरवरी को एक्टिवेट हो जाएगी। श्रद्धालुओं को वेबसाइट पर मेले से जुड़ी तमाम जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी।