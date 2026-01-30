Khatu Shyamji Phalgun mela: खाटूश्यामजी फाल्गुन लक्खी मेले में भक्तों की सारथी बनेगी Shyamsarathi.com वेबसाइट, मिलेगी तमाम जानकारी

बाबा खाटूश्यामजी का फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से, पत्रिका फोटो
Khatu Shyamji Phalgun mela: सीकर जिले में आगामी 21 से 28 फरवरी तक बाबा खाटूश्यामजी का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला आयोजित होने जा रहा है। लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने इस बार डिजिटल नवाचार किए हैं। प्रशासन ने shyamsarathi.com नाम से वेबसाइट तैयार की है जो आगामी 15 फरवरी को एक्टिवेट हो जाएगी। श्रद्धालुओं को वेबसाइट पर मेले से जुड़ी तमाम जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी।
मंदिर क्षेत्र में इस बार से भंडारों के लिए आवेदन और वाहन पास के फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा सकेंगे, जिससे अनावश्यक भीड़ और कागजी प्रक्रिया से लोगों को राहत मिलेगी। जिससे आवेदनकर्ताओं को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
रींगस एसडीएम मोनिका सामोर के अनुसार श्रद्धालुओं को भंडारे से लेकर वाहनों की पार्किंग समेत तमाम जानकारियां वेबसाइट पर ही मिल सकेंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के लिए QR कोड भी जारी किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के हर रास्ते से खाटू श्यामजी मंदिर तक आने-जाने की लोकेशन, मंदिर की समय सारिणी, दर्शन मार्ग, पार्किंग ब्लॉक सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं shyamsarathi.com वेबसाइट पर अपडेट रहेगी।
जिला प्रशासन इस बार मेले में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को भी इस बार हाईटेक बना रहा है। सभी प्रमुख पार्किंग स्थलों के लिए क्यूआर कोड जारी किए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर भक्त संबंधित पार्किंग की जानकारी, दिशा और क्षमता जान सकेंगे। हर पार्किंग के लिए अलग कलर के बैकग्राउंड पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, संबंधित पार्किंग में QR कोड के लिए बैकग्राउंड के गैस बैलून भी लगाए जाएंगे।
श्रद्धालुओं की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए जिला प्रशासन मेला क्षेत्र में 44 डिजिटल स्क्रीन लगाएगा। इन स्क्रीन पर बाबा श्याम के LIVE दर्शन के साथ-साथ साइन बोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश और आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी।
खाटूश्यामजी मेले के दौरान स्थानीय लोगों की आवाजाही में परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी को आधार कार्ड से आने-जाने की छूट दी है। इसके लिए जगह-जगह फ्लैक्स, बैनर लगाए जाएंगे और ब्रीफिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं।
