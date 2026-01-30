30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Khatu Shyamji Phalgun mela: खाटूश्यामजी फाल्गुन लक्खी मेले में भक्तों की सारथी बनेगी Shyamsarathi.com वेबसाइट, मिलेगी तमाम जानकारी

Khatu Shyamji Phalgun mela: सीकर जिले में आगामी 21 से 28 फरवरी तक बाबा खाटूश्यामजी का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला आयोजित होने जा रहा है। लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने इस बार डिजिटल नवाचार किए हैं। प्रशासन ने shyamsarathi.com नाम से वेबसाइट तैयार की है जो आगामी 15 फरवरी को एक्टिवेट हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 30, 2026

बाबा खाटूश्यामजी का फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से, पत्रिका फोटो

बाबा खाटूश्यामजी का फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से, पत्रिका फोटो

Khatu Shyamji Phalgun mela: सीकर जिले में आगामी 21 से 28 फरवरी तक बाबा खाटूश्यामजी का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला आयोजित होने जा रहा है। लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने इस बार डिजिटल नवाचार किए हैं। प्रशासन ने shyamsarathi.com नाम से वेबसाइट तैयार की है जो आगामी 15 फरवरी को एक्टिवेट हो जाएगी। श्रद्धालुओं को वेबसाइट पर मेले से जुड़ी तमाम जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी।

भंडारे और वाहन पास के लिए ऑनलाइन

मंदिर क्षेत्र में इस बार से भंडारों के लिए आवेदन और वाहन पास के फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा सकेंगे, जिससे अनावश्यक भीड़ और कागजी प्रक्रिया से लोगों को राहत मिलेगी। जिससे आवेदनकर्ताओं को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

जानकारी वेबसाइट पर होगी अपडेट

रींगस एसडीएम मोनिका सामोर के अनुसार श्रद्धालुओं को भंडारे से लेकर वाहनों की पार्किंग समेत तमाम जानकारियां वेबसाइट पर ही मिल सकेंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के लिए QR कोड भी जारी किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के हर रास्ते से खाटू श्यामजी मंदिर तक आने-जाने की लोकेशन, मंदिर की समय सारिणी, दर्शन मार्ग, पार्किंग ब्लॉक सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं shyamsarathi.com वेबसाइट पर अपडेट रहेगी।

वाहनों की हाईटेक पार्किंग सुविधा

जिला प्रशासन इस बार मेले में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को भी इस बार हाईटेक बना रहा है। सभी प्रमुख पार्किंग स्थलों के लिए क्यूआर कोड जारी किए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर भक्त संबंधित पार्किंग की जानकारी, दिशा और क्षमता जान सकेंगे। हर पार्किंग के लिए अलग कलर के बैकग्राउंड पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, संबंधित पार्किंग में QR कोड के लिए बैकग्राउंड के गैस बैलून भी लगाए जाएंगे।

मेला क्षेत्र में 44 डिजिटल स्क्रीन पर दर्शन

श्रद्धालुओं की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए जिला प्रशासन मेला क्षेत्र में 44 डिजिटल स्क्रीन लगाएगा। इन स्क्रीन पर बाबा श्याम के LIVE दर्शन के साथ-साथ साइन बोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश और आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी।

स्थानीय लोगों की आधार कार्ड दिखाने पर आवाजाही

खाटूश्यामजी मेले के दौरान स्थानीय लोगों की आवाजाही में परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी को आधार कार्ड से आने-जाने की छूट दी है। इसके लिए जगह-जगह फ्लैक्स, बैनर लगाए जाएंगे और ब्रीफिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान-दिल्ली सफर होगा सुपरफास्ट! Alwar-Delhi Namo Bharat रैपिड रेल को मंजूरी, 22 स्टेशन तय
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 11:09 am

Published on:

30 Jan 2026 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Khatu Shyamji Phalgun mela: खाटूश्यामजी फाल्गुन लक्खी मेले में भक्तों की सारथी बनेगी Shyamsarathi.com वेबसाइट, मिलेगी तमाम जानकारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बहाने मत बनाओ, प्रसूताओं का रखना होगा ऑनलाइन रेकार्ड

सीकर

Khatu Shyam Falgun Mela Rajasthan: बाबा खाटू श्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेले के लिए 68 ट्रेनों का संचालन, हर 20 मिनट में मिलेगी ट्रेन

खाटूश्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से, पत्रिका फोटो
सीकर

मानदेय व व्यवहार को लेकर बीएलओ का आक्रोश

SIR Update: सोर्स- पत्रिका न्यूज
सीकर

UPSC की तर्ज पर पेपर, प्रतियोगी परीक्षाओं का बदला पैटर्न, जानें क्या हुए बड़े बदलाव

Competitive Exam
सीकर

प्रदेश की सख्ती के बाद चिकित्सकों ने प्रेक्टिस नहीं करने के लिए मांगा नॉन प्रेक्टिस एलाउंस

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.