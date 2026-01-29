UPSC की तर्ज पर पेपर, प्रतियोगी परीक्षाओं का बदला पैटर्न, जानें क्या हुए बड़े बदलाव

संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा सहित कई भर्तियों में स्तरीय पेपर की वजह पद भी खाली रह गए है। 200 पदों के लिए आयोजित संसकृत शिक्षा की सहायक आचार्य भर्ती में धर्मशास्त्र, यजुर्वेद और ज्योतिष फलित आदि विषयों के छह पदों पर एक भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सका। इसके अलावा महिला अधिकारिता विभाग की प्रोटेक्शन ऑफिसर, कॉलेज शिक्षा व स्कूली शिक्षा के अलावा कई विभागों की भर्तियों में पद रिक्त रह गए।