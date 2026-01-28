28 जनवरी 2026,

बुधवार

सीकर

Sikar Rape: नाना के साथ बारात में गई 8 साल की बच्ची से हुआ रेप, डरते-डरते परिजनों को सुनाई ये आपबीती

Rajasthan Crime: सीकर के एक शादी समारोह में 8 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। बच्ची के नाना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 28, 2026

AI

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

8 Year Girl Rape Case: सीकर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ शादी समारोह में रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता बच्ची के नाना की शिकायत पर 26 जनवरी को मामला दर्ज किया गया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बच्ची की हालत अब ठीक बताई जा रही है लेकिन वे मानसिक तौर पर बहुत परेशान और डरी-सहमी हुई है।

नाना के साथ बारात में गई थी बच्ची

परिवार के अनुसार वे 23 जनवरी को एक शादी समारोह में गए थे जो दूसरे गांव में थी। इस दौरान बच्ची भी नाना के साथ बारात में गई थी।

रात के समय बच्ची के साथ रेप हुआ। बच्ची जब घर पहुंची तो डरी-सहमी हुई थी और किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। कुछ समय बाद जब परिवार ने पूछा तो उसने डरते-डरते बताया कि 'एक अंकल ने उसे टेंट के पीछे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया।'

सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान

घटना के बाद परिवार ने थाने में पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी और मामला दर्ज करवाया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच करने पर आरोपी की पहचान हुई। शुरूआती जांच में आरोपी एक मजदूर बताया जा रहा है जो शादी समारोह में काम करने आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 11:58 am

Published on:

28 Jan 2026 11:57 am

