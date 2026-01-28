Sikar Rape: नाना के साथ बारात में गई 8 साल की बच्ची से हुआ रेप, डरते-डरते परिजनों को सुनाई ये आपबीती

8 Year Girl Rape Case: सीकर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ शादी समारोह में रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता बच्ची के नाना की शिकायत पर 26 जनवरी को मामला दर्ज किया गया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बच्ची की हालत अब ठीक बताई जा रही है लेकिन वे मानसिक तौर पर बहुत परेशान और डरी-सहमी हुई है।