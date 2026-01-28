Sikar Rape: नाना के साथ बारात में गई 8 साल की बच्ची से हुआ रेप, डरते-डरते परिजनों को सुनाई ये आपबीती

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
8 Year Girl Rape Case: सीकर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ शादी समारोह में रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता बच्ची के नाना की शिकायत पर 26 जनवरी को मामला दर्ज किया गया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बच्ची की हालत अब ठीक बताई जा रही है लेकिन वे मानसिक तौर पर बहुत परेशान और डरी-सहमी हुई है।
परिवार के अनुसार वे 23 जनवरी को एक शादी समारोह में गए थे जो दूसरे गांव में थी। इस दौरान बच्ची भी नाना के साथ बारात में गई थी।
रात के समय बच्ची के साथ रेप हुआ। बच्ची जब घर पहुंची तो डरी-सहमी हुई थी और किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। कुछ समय बाद जब परिवार ने पूछा तो उसने डरते-डरते बताया कि 'एक अंकल ने उसे टेंट के पीछे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया।'
घटना के बाद परिवार ने थाने में पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी और मामला दर्ज करवाया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच करने पर आरोपी की पहचान हुई। शुरूआती जांच में आरोपी एक मजदूर बताया जा रहा है जो शादी समारोह में काम करने आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।
