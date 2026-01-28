Jalore Crime: सच बताने से पहले ही उतारा मौत के घाट, घर से 600 मीटर की दूरी पर मिला किसान के टूटे हुए पैर के साथ लहूलुहान हाल में शव

परिवार जनों का कहना है कि 65 साल का आरोपी किसान रात में खेत की रखवाली करने गया था। सुबह घर नहीं पहुंचने पर पुत्र बुजुर्ग को तलाशते हुए खेत पहुंचा। खेत में पिता का लहूलुहान शव देख बेटे के होश उड़ गए। किसान के सिर और कान पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। पैर टूटा हुआ था।