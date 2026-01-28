28 जनवरी 2026,

बुधवार

जालोर

Jalore Crime: सच बताने से पहले ही उतारा मौत के घाट, घर से 600 मीटर की दूरी पर मिला किसान के टूटे हुए पैर के साथ लहूलुहान हाल में शव

Rajasthan Crime News: जालोर के ऐलाना गांव में एक किसान का शव खेत में लहूलुहान हालत में मिला, जिसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Akshita Deora

Jan 28, 2026

Jalore Murder

मृतक तेजाराम चौधरी का फाइल फोटो: पत्रिका

Jalore Murder Case: जालोर के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के ऐलाना गांव स्थित एक कृषि कुएं पर बुजुर्ग का शव मिला। जिस पर पुत्र ने हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया। मामले में खास बात यह है कि मृतक पर पिछले दिनों बूटाराम की हत्या का प्रकरण दर्ज था।

परिवार जनों का कहना है कि 65 साल का आरोपी किसान रात में खेत की रखवाली करने गया था। सुबह घर नहीं पहुंचने पर पुत्र बुजुर्ग को तलाशते हुए खेत पहुंचा। खेत में पिता का लहूलुहान शव देख बेटे के होश उड़ गए। किसान के सिर और कान पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। पैर टूटा हुआ था।

नामजद आरोपी था मृतक

घटनाक्रम मंगलवार सुबह 7 बजे का है। पुलिस उप अधीक्षक गौतम जैन ने बताया कि ऐलाना गांव निवासी तेजाराम चौधरी (65) बूटाराम हत्या के मामले में नामजद था।

खेत की रखवाली करने गया था

तेजाराम ने गांव के ही एक व्यक्ति के खेत बंटाई पर ले रखे थी, उसके घर से खेत की दूरी 600 मीटर है। तेजाराम सोमवार शाम 4 बजे खेतों की रखवाली करने निकला था। रात को खेत में बने टीनशेड के नीचे सो गया।

मंगलवार सुबह 7 बजे तेजाराम का बेटा खेत में पहुंचा तो वहां पिता की लहूलुहान लाश पड़ी थी। उसने जालोर के बिशनगढ़ थाना पुलिस को फोन पर सूचना दी और परिवार व गांव वालों को जानकारी दी।

8 जनवरी को हुई थी चरवाहे की हत्या

डीएसपी गौतम जैन ने बताया कि तेजाराम चौधरी हत्या के एक मामले में नामजद था। बिशनगढ़ थाने में 8 जनवरी को ऐलाना गांव के चरवाहे बूटाराम की हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।

इसमें तेजाराम चौधरी भी नामजद था। 23 दिसंबर को उसके परिवार के लोगों ने बिशनगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद 8 जनवरी को बालोतरा के तेलवाड़ा गांव में बूटाराम का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला था।

Bikaner Accident: बीकानेर में सवारियों से भरी स्लीपर बस में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी; 2 घंटे तक हाईवे रहा बंद
बीकानेर
Bikaner Sleeper Bus Fire

Updated on:

28 Jan 2026 11:10 am

Published on:

28 Jan 2026 11:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore Crime: सच बताने से पहले ही उतारा मौत के घाट, घर से 600 मीटर की दूरी पर मिला किसान के टूटे हुए पैर के साथ लहूलुहान हाल में शव

जालोर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

