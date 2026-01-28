Jalore Crime: सच बताने से पहले ही उतारा मौत के घाट, घर से 600 मीटर की दूरी पर मिला किसान के टूटे हुए पैर के साथ लहूलुहान हाल में शव

मृतक तेजाराम चौधरी का फाइल फोटो: पत्रिका
Jalore Murder Case: जालोर के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के ऐलाना गांव स्थित एक कृषि कुएं पर बुजुर्ग का शव मिला। जिस पर पुत्र ने हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया। मामले में खास बात यह है कि मृतक पर पिछले दिनों बूटाराम की हत्या का प्रकरण दर्ज था।
परिवार जनों का कहना है कि 65 साल का आरोपी किसान रात में खेत की रखवाली करने गया था। सुबह घर नहीं पहुंचने पर पुत्र बुजुर्ग को तलाशते हुए खेत पहुंचा। खेत में पिता का लहूलुहान शव देख बेटे के होश उड़ गए। किसान के सिर और कान पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। पैर टूटा हुआ था।
घटनाक्रम मंगलवार सुबह 7 बजे का है। पुलिस उप अधीक्षक गौतम जैन ने बताया कि ऐलाना गांव निवासी तेजाराम चौधरी (65) बूटाराम हत्या के मामले में नामजद था।
तेजाराम ने गांव के ही एक व्यक्ति के खेत बंटाई पर ले रखे थी, उसके घर से खेत की दूरी 600 मीटर है। तेजाराम सोमवार शाम 4 बजे खेतों की रखवाली करने निकला था। रात को खेत में बने टीनशेड के नीचे सो गया।
मंगलवार सुबह 7 बजे तेजाराम का बेटा खेत में पहुंचा तो वहां पिता की लहूलुहान लाश पड़ी थी। उसने जालोर के बिशनगढ़ थाना पुलिस को फोन पर सूचना दी और परिवार व गांव वालों को जानकारी दी।
डीएसपी गौतम जैन ने बताया कि तेजाराम चौधरी हत्या के एक मामले में नामजद था। बिशनगढ़ थाने में 8 जनवरी को ऐलाना गांव के चरवाहे बूटाराम की हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।
इसमें तेजाराम चौधरी भी नामजद था। 23 दिसंबर को उसके परिवार के लोगों ने बिशनगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद 8 जनवरी को बालोतरा के तेलवाड़ा गांव में बूटाराम का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला था।
