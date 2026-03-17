Rajasthan Road: राजस्थान में यहां बनी 1 करोड़ 27 लाख की सीसी रोड, फिर भी गाड़ी चलाने से डर रही जनता, जानें मामला

बागोड़ा। सुराणा से आखरिया तक हाल ही में बनी सीसी सड़क पर डाली गई रेत अब वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। जानकारी के अनुसार करीब एक महीने पहले सुराणा स्टेट हाईवे से आखरिया तक लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबी अटल प्रगति पथ सीसी सड़क का निर्माण करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से करवाया गया था। सड़क बनने के बाद लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब यही सड़क लापरवाही के चलते परेशानी का सबब बन गई है।