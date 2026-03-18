Rajasthan: राजस्थान में धमाके के साथ फटी नर्मदा परियोजना मुख्य पाइप लाइन, सड़क तक उखड़ी, अफरा-तफरी मची

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि रानीवाड़ा-भीनमाल सड़क का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया। पाइपलाइन फूटने के बाद हजारों लीटर पानी तेज गति से सड़क पर बहने लगा, जिससे कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क पर पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दोपहिया वाहन फिसलने की स्थिति में आ गए, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रही।