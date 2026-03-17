Rajasthan Murder: अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग से शुरू हुई साजिश, गणपतसिंह हत्याकांड में 18 माह बाद चौंकाने वाला खुलासा

हत्या की रात गणपतसिंह अपनी दुकान से शराब की दुकान तक गया था। उस रात उस क्षेत्र में करीब 300 लोगों की लोकेशन सामने आई। ऐसे में आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था। लंबी जांच के बाद पुलिस को सफलता मिली। मृतक के भाई कल्याणसिंह ने 28 अगस्त को रिपोर्ट दी कि उसका भाई 27 अगस्त 2024 की रात 7.30 बजे मोटरसाइकिल लेकर दुकान से निकला था। अगले दिन मांडोली के कोलाया नाडा जाने वाले ग्रेवल मार्ग पर उसकी मोटरसाइकिल के साथ शव मिला। उसके सिर पर गंभीर चोट कर हत्या की गई थी।