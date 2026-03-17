Success Story: छोटे से गांव का बेटा बना रक्षा मंत्रालय की प्रतिष्ठित संस्था में वैज्ञानिक, देवेंद्रसिंह ने लिखी सफलता की कहानी

देवेंद्रसिंह देवड़ा। फोटो- पत्रिका
सिरोही। जिले के छोटे से गांव सवराटा निवासी देवेंद्रसिंह देवड़ा ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की प्रतिष्ठित संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) में वैज्ञानिक के रूप में चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित पूरे जिले में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।
देवेंद्रसिंह के पिता अर्जुनसिंह देवड़ा ने साधारण परिस्थितियों से अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम करते हुए अपने परिवार का पालन-पोषण किया। बेहतर भविष्य की तलाश में वे बेंगलुरु पहुंचे और वहां अपना व्यवसाय स्थापित किया। धीरे-धीरे उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और परिवार को मजबूत आधार दिया।
कारोबार के साथ-साथ उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया। यही कारण रहा कि देवेंद्रसिंह ने भी अपने लक्ष्य को लेकर निरंतर मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता उनके पिता के संघर्ष, मार्गदर्शन और अपनी लगन का परिणाम है।
देवेंद्रसिंह की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का सफर मेहनत और अनुशासन से भरा रहा। उन्होंने पढ़ाई के दौरान हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। कठिन प्रतियोगी प्रक्रिया को पार करते हुए उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में वैज्ञानिक के रूप में स्थान प्राप्त किया, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक, अनुसंधान और विकास से जुड़े कार्य करती है।
इस संस्था में चयनित होना न केवल गौरव की बात है, बल्कि यह देश की सेवा का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। देवेंद्रसिंह की इस उपलब्धि से सवराटा गांव सहित पूरे सिरोही जिले में गर्व और उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों और परिचितों ने इसे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है। उनकी सफलता से युवाओं को प्रेरणा मिल रही है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो किसी भी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
सिरोही
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग