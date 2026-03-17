Success Story: छोटे से गांव का बेटा बना रक्षा मंत्रालय की प्रतिष्ठित संस्था में वैज्ञानिक, देवेंद्रसिंह ने लिखी सफलता की कहानी

देवेंद्रसिंह की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का सफर मेहनत और अनुशासन से भरा रहा। उन्होंने पढ़ाई के दौरान हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। कठिन प्रतियोगी प्रक्रिया को पार करते हुए उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में वैज्ञानिक के रूप में स्थान प्राप्त किया, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक, अनुसंधान और विकास से जुड़े कार्य करती है।