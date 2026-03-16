जयपुर ट्रैफिक पर खुला पत्र: ट्रैफिक बना पहेली, क्या सिर्फ बैरिकेड ही है समाधान? वैज्ञानिक सर्वे और संवाद की जरूरत

कभी बैरिकेड हटा दिए जाते हैं और कभी लगा दिए जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को अनिश्चितता और लंबे चक्कर का सामना करना पड़ता है। परकोटा क्षेत्र में कई डिवाइडर कट बंद कर दिए जाने से ट्रैफिक का दबाव छोटी और बड़ी चौपड़ जैसे प्रमुख चौराहों पर आ गया है, जहां पहले ही वाहनों की रेलमपेल रहती है। टोंक रोड पर कमल एंड कंपनी के पास भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से बैरिकेड लगाकर कट बंद किया गया है, जिसके कारण लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है और शाम के समय जाम की स्थिति बन जाती है। इसी तरह बाइस गोदाम पुलिया से सरदार पटेल मार्ग की ओर जाने वाला पहला कट भी बंद कर दिया गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है।